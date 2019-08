Rosa Nunes

FALECEU

R.I.P.

Suas filhas, genros, netos, bisnetos, irmãos, irmãs, cunhadas, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa, mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Vereda das Paredes – Ribeira Seca, freguesia e concelho de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela da Morgue do Hospital dos Marmeleiros – Monte no Funchal, pelas 14:00 horas, para a Igreja Matriz da Cidade de Machico, onde será celebrada Missa de corpo presente, pelas 15:00 horas, prosseguindo o seu funeral para inumação no Cemitério Municipal de Machico.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Machico, 6 de Agosto de 2019