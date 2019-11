Manuel Alves

(MAIS CONHECIDO PELO HENRIQUE)

FALECEU

Seus filhos, genro, noras, netos, bisnetos, trineta, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, bisavô, trisavô, irmão, cunhado, tio, amigo e parente, residente que foi à Vereda do Caneja; Banda de Além, freguesia do Caniçal, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital dos Marmeleiros, pelas 11 horas, para a Igreja Paroquial do Caniçal, onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 13 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal do Caniçal.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos, quantos lhe têm manifestado o seu pesar. Agradece ainda, de uma forma especial, a toda a Equipa de Profissionais de Saúde do 2.º andar do Hospital dos Marmeleiros e à Segurança Social (ajuda ao domicílio) por todos os cuidados, carinho e dedicação que tiveram com o seu querido parente.

Mais informa que, na próxima quarta feira, dia 13/11/2019, pelas 19 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Paroquial do Caniçal, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Eternas Saudades querido avô

Faz parte das leis da vida humana os mais velhos terem de partir, mas quando passamos por uma situação assim custa muito ter de aceitar essa realidade. De ti guardo as melhores memórias. Recordo como foi importante ter um avô carinhoso na minha vida, que me viu crescer em todos os sentidos. Foste uma verdadeira lição de sabedoria para todos nós e para mim haverá sempre um grande orgulho pela oportunidade que tive de conhecer-te.

Perdemos um líder conselheiro e oportuno em todas as ocasiões. Quanto ao meu amor por ti, esse se manterá eterno.

A família de baleeiros na terrinha de pescadores situada mais a Leste da “Pérola do Atlântico” encontra-se hoje enlutada com o desaparecimento de mais um deles, são em número cada vez mais reduzido, os nossos heróis do mar que criaram, na vila do Caniçal, uma grandiosa cultura baleeira expressa no Museu, na arte do scrimshaw, na fé em Nossa Senhora da Piedade.

Durante algumas décadas de baleação nos mares da Madeira, o avô e todos os outros baleeiros buscaram no mar o pão para as suas famílias, tendo a Senhora da Piedade em mente, esperando-se, na ilha, com o coração em sobressalto, no meio de um terço de contas de osso de baleia, o regresso das companhas e das suas pequenas embarcações (baleeiras), que traziam homens sem medo, histórias incríveis, cabos salgados, velas rasgadas, remos amaciados por mãos endurecidas pelo tempo, por brumas, aragens e vagas de mares madeirenses. Os baleeiros deixaram uma marca inapagável nos nossos 600 anos de história que continuamos a partilhar com gentes de tantas latitudes do Mundo, nesta espetacular vila do Caniçal. A vós baleeiros que aqui estais e a todos os outros que estão nos nossos corações, a vós baleeiros que ligastes o Céu e a Terra, o Mar e a Ilha, presto, sob a aura de Nossa Senhora da Piedade, a homenagem e a honra que vos é merecida.

O neto Cláudio Alves

Caniçal, 8 de Novembro de 2019