Agostinha Pestana Gomes Duarte

FALECEU

A família e o Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, Casa de Saúde Câmara Pestana cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa parente e utente, residente que foi à Rua do Lazareto nº 125, São Gonçalo, Funchal e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14,00 horas, saindo da Capela do Cemitério de São Gonçalo.

Será celebrada a última encomendação e despedida, pelas 13,30 horas na referida Capela, prosseguindo o cortejo fúnebre para inumação no mesmo.

A família e o Instituto das Irmãs Hospitaleiras, mui reconhecidamente, agradecem a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e utente, ou que de qualquer forma, manifestaram o seu pesar e comunicam que, tendo em conta a situação atual e as recomendações do Governo Regional e das Autoridades de Saúde, o funeral será restrito à família.

Funchal, 27 de Maio de 2020