Fernanda Teixeira Brazão de Mendonça

FALECEU

R.I.P.

Seu marido Jordão Gomes de Mendonça, seu irmão, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa esposa, irmã, cunhada, tia e parente, natural da freguesia de São Roque do Faial, residente que foi à freguesia de Santa Luzia e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 09:30 horas, no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Sábado, dia 20, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Pedro.

A família agradece a toda a equipa do Lar Vila Assunção-Palacete, pela dedicação, carinho e assistência prestados à sua saudosa familiar.

Funchal, 15 de Junho de 2020