Maria Helena Vasconcelos Lemos Silva

FALECEU

R.I.P.

Seu marido, irmã, filhos, noras, netas, cunhados, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa esposa, irmã, mãe, sogra, avó, cunhada, parente e amiga, residente que foi à freguesia de Santa Luzia e que o seu funeral se realiza, hoje, sendo celebrada missa de corpo presente, pelas 14:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, pelas 15:00 horas, para cremação no mesmo.

A família mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Sexta-feira, dia 22, pelas 18:30 horas, na Igreja da Paróquia do Livramento.

A família agradece aos Bombeiros, Emir, Serviço de Urgência, Cuidados Intensivos e a todos os Profissionais de Saúde, pelo carinho, dedicação e profissionalismo demonstrados à nossa saudosa familar nestes momentos tão dificeis. Muito obrigado a todos e um bem hajam.

Funchal, 18 de Novembro de 2019