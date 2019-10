José Gonçalves

FALECEU

Sua esposa Fernanda Gonçalves, seus filhos, Susana Gonçalves, marido, filhos e neta, Paulo Gonçalves, Duarte Gonçalves, Ricardo Gonçalves, Sónia Gonçalves, marido e filha, Nuno Gonçalves, Roberto Gonçalves, companheira e filhos, Filipe Gonçalves, esposa e filho, seus cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, bisavô, cunhado, tio e parente que foi residente ao Caminho do Cemitério, bloco D, 1.º esquerdo, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14.00 horas, saindo da capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para jazigo no mesmo

Será celebrada missa de corpo presente pelas 13.30 horas na referida capela.

A família agradece mui reconhecidamente ao Centro de Saúde de Santo António à equipa médica, Dra. Ana Teixeira, Dra. Joana, e à toda a equipa de enfermagem e auxiliares de apoio ao domicilio pela forma carinhosa e atenciosa como trataram o seu querido familiar.

Funchal, 7 de Outubro de 2019