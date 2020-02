MISSAS PELOS NOSSOS PAIS

José Eduardo Marques

Ferdinanda da Conceição Rodrigues Marques

Suas filhas, genro, netas, netos e bisnetas participam que serão celebradas as seguintes missas: hoje, sexta-feira, 21 de Fevereiro, pelas 18.00, na igreja paroquial de São Martinho, dia do 102.º aniversário natalício da nossa mãe e no próximo domingo, 23 de Fevereiro, pelas 12.00 na referida igreja, missa pelo 5.º aniversário de falecimento da sua mãe. Ambas serão celebradas, também pelo seu querido pai.

A família agradece, antecipadamente, a todos quantos queiram participar nas referidas eucaristias.

Funchal, 21 de Fevereiro de 2020