MISSA DO 1.º ANO DE ETERNA SAUDADE

Alice Gomes Malho Ribeiro

A família participa que será celebrada uma missa em sufrágio da sua alma amanhã, Domingo, pelas 11:00 horas, na igreja paroquial de São Roque, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Um ano se passou... Parece que foi ontem...

Um ano sem o seu sorriso, sem ouvir a sua voz, sem a sua presença física.

Estes meses, foram longos e difíceis. A saudade apoderou-se dos nossos corações, a nossa saudade tem rosto, tem cheiro, tem um nome, Alice.

Com a saudade, os dias ficaram demasiado grandes, e as noites infindáveis, ficou difícil preencher o silêncio, os olhos ficaram fixos no chão e o pensamento preso no céu.

Há um ano, Deus colheu uma flor do jardim Terra, deixando em nós o sentimento de perda e de dor, levou uma Mulher admirável, Mãe extremosa, Avó maravilhosa, Esposa dedicada e carinhosa, Irmã presente, Sogra e Amiga solidária.

Quis Deus, dar mais beleza e perfume ao seu jardim do céu, onde as flores não morrem jamais e o sorriso dura toda a eternidade....

Funchal, 7 de Março de 2020