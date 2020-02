Carina Marlene Soares

Seus pais, familiares e amigos, lembram com saudade a sua ente querida e participam que será celebrada missa em sufrágio da sua alma no próximo Domingo (16/02/2020) pelas 09h30, na Igreja Paroquial do Amparo, freguesia da Ponta do Pargo, por nesta data completar o 1.º aniversário da sua morte, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem participar nesta eucaristia.

Ponta do Pargo, 14 de Fevereiro de 2020