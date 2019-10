Maria da Conceição Barreto Franco de Castro

e

Irene da Conceição Castro

A família das falecidas, participam que será celebrada uma missa em sufrágio das suas almas, amanhã (Domingo) Dia 27.10.2019, pelas 10:00 horas na Igreja Paroquial do Piquinho (Caramanchão) cidade de Machico, na passagem do 1.º aniversário e 5.º mês, das suas mortes, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso acto.

Caramanchão, 26 de Outubro de 2019