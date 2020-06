Ana de Freitas de Caires

Hilário de Caires oferece à sua mãe a missa de amanhã, domingo, dia 7 de Junho, às 08h00, na Paróquia da Graça - Santo António. Que venham se for da vossa vontade, amigos do Hilário, colegas de trabalho do Cash and Carry João Gomes Camacho, Jardim Botânico, Casa Peixoto, Clínica Mad Med e todos os familiares, à missa de 7.º dia da minha mãe. O uso de máscara é obrigatório!

Mãe é só uma! Nada de choros, a vida segue em frente.

Funchal, 6 de Junho de 2020