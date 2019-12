MISSA DE 1 ANO DE ETERNA SAUDADE

Justino da Silva Abreu

Das lembranças que jamais se apagam, com Amor e Saudade, a esposa e demais família, participam que será celebrada missa por intenção da sua alma, hoje, pelas 17.00 horas, na igreja paroquial do Imaculado Coração de Maria, por passar neste dia 1 ano após o seu falecimento, agradecendo, antecipadamente, a todas as pessoas que nos acompanharem nesta Eucaristia.

Para Sempre permanecerás nos nossos corações,

Olha por nós como sempre fizeste.

És o Anjo mais precioso do Céu...

Dos teus irmãos

Funchal, 28 de Dezembro de 2019