João Álvaro Meneses

A família do falecido participa que será celebrada missa em sufrágio da sua alma, amanhã, dia 12, pelas 10 horas, na igreja do Socorro, por ter passado no dia 10 de janeiro 1.º aniversário da sua morte, agradecendo, antecipadamente, a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso acto.

Funchal, 11 de Janeiro de 2020