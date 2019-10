José Rafael Nóbrega da Paixão

02-01-1953 a 05-10-2018

A esposa, filhas, netos, genros e demais família participam, que será celebrada uma missa, por intenção da alma do seu saudoso parente, residente que foi na cidade de Caracas Venezuela, hoje, dia 5, pelas 18:30 horas, na igreja Paroquial do Caniço, por passar neste dia o 1.º aniversário da sua morte, agradecendo, antecipadamente, a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso acto.

Funchal, 5 de Outubro de 2019