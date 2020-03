Augusto Henrique Resende Sampaio

(DN: 08 de Março de 1920)

Por passar o centenário do seu nascimento e 15 anos do falecimento, a família pediu a realização de uma missa, hoje, domingo, pelas 18.30 horas, na Igreja do Carmo - Funchal. Agradecemos a quem nos quiser acompanhar nesta celebração.

Funchal, 8 de Março de 2020