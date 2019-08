Ana Ascensão

Seus filhos David Paulo Ascensão Fernandes, sua companheira Eliana Luísa Mota, Sónia Patrícia Ascensão Fernandes, seu marido Pedro Miguel Carvalho Martins e filho, participam que será celebrada missa em sufrágio da sua alma, hoje, dia 12 agosto, pelas 17:30 horas, na Igreja Paroquial da Ribeira Brava. Os familiares agradecem, antecipadamente, às pessoas que se dignarem a participar na última homenagem da sua saudosa parente.

O Município da Ribeira Brava participa o falecimento da sua colaboradora, Sra. Ana Ascensão, lembrando todo o empenho, dedicação e entrega à missão do Município e exemplo de força e de determinação e que será celebrada uma missa em sua memória, no dia 12 de agosto, pelas 17:30 horas, na Igreja Paroquial da Ribeira Brava. O Município endereça as mais sinceras condolências a todos os seus familiares e amigos.

Funchal, 12 Agosto de 2019