PARTICIPAÇÕES

Maria Dorita da Silva de Faria

FALECEU

Seu marido João Figueira de Faria, seus filhos, filha, noras, genro, netos e netas, seus irmãos, irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Travessa dos Três Paus, 5, Santo António, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 02/09/2019, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, prosseguindo o funeral para cremação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Sábado, 07/09/2019, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Santo António, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece à equipa de enfermagem, médicos e auxiliares do bloco de exames da Gastro, assim como aos médicos, enfermeiros e auxiliares que acompanharam a sua familiar no 1º andar, Serviço de Gastroenterologia, de forma especial à Dra. Isabel Jardim, Dra. Teresa Faria e Dr. Chaves.

A empresa RDA Reparações de Automóveis Lda, seus funcionários e colaboradores, participam o falecimento da Sra Maria Dorita da Silva de Faria, mãe do proprietário, Egídio Roque Silva Santos, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 12:30 horas na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho.

A empresa Micas Hair Style, Cabeleireiro/Estética e Barbearia, seus funcionários e colaboradores, participam o falecimento da Sra. Maria Dorita da Silva de Faria, tia da proprietária, Micaela Rubina Nunes da Silva. O seu funeral realiza-se hoje, pelas 12:30 horas, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho.

“Desde o momento em que você partiu um pedaço de mim desapareceu para sempre. Alguém tão especial jamais irá embora totalmente. Este sentimento que nos une é mais forte e maior do que a morte - eu prometo. Até um dia, tia.

Tia,

Obrigada pela amizade, carinho e dedicação.

Ficarão sempre as memórias do seu sorriso,

Da sua força e da sua linda vontade de viver.

Uma pessoa tão especial não deve nunca ser esquecida.

Estará sempre nos nossos corações!

Descanse em paz!

Marco Silva e família

Funchal, 2 de Setembro de 2019