Maria Sidónia Figueira Ferraz Gonçalves

Faleceu

Seu marido, filhos, noras, netos, pai, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi a Rua João Ricardo Ferreira César, Vereda dos Arrifes, paróquia de Nossa Senhora do Carmo - Câmara de Lobos.

Mais participam que o funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da capela do cemitério das Angustias em São Martinho, para cremação no mesmo.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir ao funeral da sua saudosa parente, ou que, de qualquer forma manifestarem o seu pesar e informa que a MISSA DO 7ª DIA E DE AGRADECIMENTO a todos os que participaram na última homenagem, será celebrada no dia 04-02-2020, TERÇA-FEIRA pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo, Câmara de Lobos.

Câmara de Lobos, 03 de fevereiro de 2020