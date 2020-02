Maria Iva Mendes

Faleceu

R.I.P.

Seus irmãos, Linita Mendes e suas filhas Sílvia Vieira e Márcia Vieira; João Tomás Mendes e sua esposa Zita Rochinha Mendes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa irmã, cunhada e tia, natural do Rosário, Concelho de São Vicente e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela da Morgue do Hospital dos Marmeleiros – Monte no Funchal pelas 12:45 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Rosário – São Vicente, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o seu funeral para inumação no Cemitério Municipal de São Vicente.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Funchal, 2 de Fevereiro de 2020