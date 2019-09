Maria Inês de Sá

Faleceu

Seus filhos João Manuel, Ana Maria, José Alberto e José Carlos, noras, genro, netos, bisneto e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó e parente, residente que foi ao sítio da Fazenda, freguesia de Gaula, concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz) pelas 10:00 horas, para a Igreja Paroquial de Gaula, onde haverá missa de corpo presente pelas 13:30 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da dita freguesia.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral da sua saudosa parente, até à sua última morada e informa que no próximo sábado (14/09/2019), pelas 20:30 horas, na Igreja Paroquial de Gaula, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

Renova o agradecimento a toda a equipa médica, de enfermagem e pessoal auxiliar do Hospital dr. Nélio Mendonça, pela forma atenciosa e profissional com que trataram da sua familiar.

Gaula, 12 de Setembro de 2019