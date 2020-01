Mara Lisandra Martins dos Santos

A família participa que será celebrada missa em sufrágio da sua alma, hoje, dia 20, pelas 19.00 horas, na igreja Paroquial do Caniçal, por passar neste dia o 4.º aniversário do seu falecimento, agradecendo, antecipadamente, a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso acto.

Caniçal, 20 de Janeiro de 2020