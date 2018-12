PARTICIPAÇÕES

Luís Ferreira do Nascimento

Faleceu

Sua esposa Maria da Conceição Gouveia Aveiro, filhas Carla, Regina e Susana, genros, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Rua do Paraíso, freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital Dr. João de Almada, pelas 09.30 horas, para a Capela do Senhor dos Milagres em Machico, onde será celebrada a missa de corpo presente, pelas 10.30 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal de Machico.

A família, desde já, agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. Agradece ainda, de um modo especial à Equipa de Profissionais de Saúde do Serviço Cuidados Paliativos, à Equipa de Enfermagem do Centro de Saúde de Machico, à Unidade da Terapia da Dor e a todos os que acompanharam a sua jornada. O nosso muito Obrigado.

Mais informa que, na próxima, terça-feira, dia 11/12/2018, pelas 08 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Matriz de Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

O serviço de Urologia e Nefrologia do HNM, participa o falecimento do Sr. Luís Ferreira do Nascimento, pai da colega Regina Do Nascimento Da Silva, endereçando sentidos pêsames a toda a família.

Machico, 7 de Dezembro de 2018