José Armindo Fernandes Neves

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Paula Maria Pestana Pontes Neves, seus filhos, nora e netas: Ana Beatriz e Luana Micaela, sua irmã, cunhados, sobrinhos, primos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, primo, parente e amigo, residente que foi ao Beco da Jacinta, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza, hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Santo António, para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que a Missa do 7º Dia será celebrada na próxima Terça-Feira, dia 11, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de Santo António.

Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, a gente nunca está preparada para perder alguém, principalmente desta forma!

Até um dia!

Funchal, 8 de Fevereiro de 2020