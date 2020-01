Ilda Inês de Freitas Chada

A família participa que será celebrada uma missa pelo eterno descanso da sua alma, hoje, 21 de janeiro, pelas 17:00 horas, na Igreja do Colégio - Funchal, por ser este dia, a data do seu aniversário natalício, agradecendo, desde já, a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 21 de Janeiro de 2020