Gregório Francisco de Abreu

(Irmão da Confraria do Santíssimo Sacramento)

FALECEU

Sua esposa Laurinda Amélia de Abreu; seus filhos Sónia Maria Abreu Costa, marido e filhos; Fátima Vitalina Abreu, marido e filhos; Maria Mónica Abreu, marido e filhos; Nicodemos Gregório de Abreu, esposa e filhos; Luciano João de Abreu, esposa e filhos: Adriano Vítor de Abreu, esposa e filha; Amarildo Albertino de Abreu, esposa e filha; Belarmina Albertina de Abreu; seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos, presentes e ausentes, e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Vereda da Levada do Norte, 104, Estreito de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 21/06/2020, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 14:30 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Sexta-feira, 26/06/2020, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

“Aqueles que passam por nós, não vão sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.”

Até sempre querido avô.

Estreito de Câmara de Lobos, 21 de Junho de 2020