Francisco Teixeira de Freitas

Mais conhecido pelo Francisco do Vale

(Irmão da Confraria do Santíssimo)

Faleceu

Sua Esposa Isabel de Sousa Filipe, suas filhas Graça Maria Andrade Freitas Cunha, marido e filhos, Ana Isabel Filipe de Freitas, marido e filha, seu irmão, sobrinhos, afilhados e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, tio, padrinho e parente, residente que foi a Rua Nova do Comboio, freguesia de Santa Luzia e concelho do Funchal, que o seu funeral realiza-se hoje, saindo da capela do Hospital Particular da Madeira pelas 12:30 horas para a Igreja Paroquial de São Jorge, onde haverá missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da localidade.

A família, antecipadamente agradece a todas as pessoas que se dignaram a acompanhar o funeral do seu ente querido ou de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Mais se informa que na próxima terça-feira dia 17 de Dezembro, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma pelas 18:00 horas, na Igreja Paróquia de São Jorge.

Renovado agradecimento aos médicos, equipa de enfermagem e pessoal operacional do Hospital Dr. Nélio Mendonça e ao Hospital Particular da Madeira pela forma atenciosa e carinhosa com que trataram o seu ente querido durante o seu internamento.

São Jorge, 12 de Dezembro de 2019