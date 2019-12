Julian Gracia Lostado

(Ex - Ministro da Comunhão da Paroquia da Nazaré)

1935 - 2019

Faleceu

Sua esposa, Maria Otília Jardim Lostado, seus familiares presentes e ausentes e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso esposo, irmão, cunhado, tio, primo, vizinho, amigo e parente, residente que foi à Avenida Estados Unidos da América Nº 168 4ºB, freguesia de São Martinho, concelho do Funchal e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, pelas 16:00 horas, saindo da Capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 15:30 horas na referida Capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu ente querido ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

A família agradece também a toda a equipa médica, enfermagem, auxiliares e pessoal administrativo do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça e 2º andar nascente e poente do Hospital dos Marmeleiros.

Agradecimento especial ao Dr.º Chaves e Dr.ª Isabel Canha.

Aos Voluntários da Coluna de Socorro Henry Dunant da Cruz Vermelha Portuguesa, pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram do seu familiar, bem como aos amigos Sr.(es) Padres da Igreja do Carmo e Paróquia da Nazaré onde foi ministro da Comunhão, que o a apoiaram e visitaram nesta sua difícil caminhada.

Mais informa que a Missa do 7º dia realizar-se-á na próxima Quinta-feira dia 19-12-2019, pelas 18:30 horas na Igreja do Carmo - Funchal.

São Martinho, 15 de Dezembro de 2019