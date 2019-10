Filomeno Monteiro Borges

(ENGENHEIRO FILOMENO)

FALECEU

Sua esposa, Ana Cristina Botelho e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi em Caniço de Baixo.

Mais participam que o funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da capela do cemitério das Angustias em São Martinho, para o mesmo.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir ao funeral do seu saudoso parente, ou que, de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

A família mui reconhecidamente agradece a todos os médicos, em especial a Dra. Mariana Fernandes, Enfermeiros, Assistentes Operacionais do 8.º Andar Hemato - Oncologia e do Hospital de Dia, do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelo exemplar serviço, carinho e dedicação prestados ao seu ente querido, aquando a doença e internamento.

A todos, um Bem-haja!

Funchal, 23 de outubro de 2019