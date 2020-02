Exma Sr.ª Dr.ª Maria Fernanda Martins Ferreira de Magalhães Faria

(Antiga Professora do Liceu Nacional do Funchal)

Seu esposo, filhos e restante família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizades o falecimento do seu ente querido. Mais informam que o corpo está em camara ardente nas capelas da igreja São Domingos de Benfica (Furnas) Lisboa e o seu funeral se realiza hoje pelas 11:00 no cemitério de Benfica.

Desde já a Família agradece a todos os que estiverem presentes, bem como a todos que, de qualquer outra forma, manifestarem o seu pesar.

Prestamos esta última homenagem àquela a quem a Ilha da Madeira esteve sempre no seu coração.

Lisboa, 21 de Fevereiro de 2020