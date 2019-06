Ernesto Martins

FALECEU

Sua esposa, filhos, nora, genro, netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e os demais familiares presentes e ausentes, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que na freguesia do Caniço, cujo funeral se realiza hoje, com a celebração da missa de corpo presente pelas 14h00, na capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço, onde decorrerá o velório a partir das 12h15, após estas cerimónias, prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em jazigo no mesmo.

Os familiares, reconhecem e expressam a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu apoio, solidariedade e pesar, agradecendo muito sinceramente, às pessoas que com a sua oração e participação, os acompanharem neste momento de dor e esperança. Dirigem um especial e merecido agradecimento à equipa médica, aos enfermeiros e assistentes operacionais do 3º piso poente, do Hospital dos Marmeleiros, pelo elevado grau de competência e carinho que sempre demonstraram durante a sua permanência naquela unidade.

Sábado, dia 8 de Junho, sendo o 7º dia da sua morte, será celebrada pelas 19h00, a missa em sufrágio da sua alma na Igreja Paroquial da Assomada, pelo que renovam os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Pai tu partiste e agora devo dizer-lhe o último adeus. Não sei se tenho forças para enfrentar a realidade do homem mais importante da minha vida que foi embora para sempre. Jamais esquecerei tudo que me ensinou, os momentos que compartilhamos e o amor que sinto por si. Adeus, meu pai até sempre! Agradeço por teres sido um pai e avô presente.

Da tua filha que te ama muito.

Caniço, 4 de Junho de 2019