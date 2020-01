Domingos Leonardo Pinto

(Conhecido como o Domingos o Cantoneiro)

Faleceu com 89 anos

Seus filhos, Benvinda Camacho, marido e filho; Maria Pinto e filhos; Manuel Pinto e filhos; Domingas Pinto; seus irmãos, netos, bisnetos, cunhados, sobrinhos, afilhados, compadres, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, morador que foi Sitio da Fajã dos Cardos, Curral das Freitas, que o seu funeral se realiza hoje, segunda-feira, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 09:45h para o Largo da Bica, onde será organizado cortejo fúnebre pelas 10:30h para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00h, prosseguindo o cortejo fúnebre para a sua última morada.

Um especial agradecimento aos médicos, enfermeiros e auxiliares do 8º andar nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Também agradecemos aos cuidados paliativos do Hospital Dr. João de Almada e em especial á Dra. Ema e Dra. Cecília Mendonça do Hospital dos Marmeleiros e também em especial ao Centro de Saúde do Curral das Freiras á Dra. Cláudia e auxiliares.

Sairá um autocarro pelas 09:45h da Seara velha, vai ao Pico Furão passando pela Fajã Escura em direção a igreja, após o funeral irá regressar pelos mesmos lugares.

A família endereça um agradecimento as pessoas que acompanharem o funeral deste seu parente e que a missa de 7ºdia será no próximo domingo às 08:30h na igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, agradecendo antecipadamente a quem assistir a este piedoso ato o nosso muito obrigado e um bem-haja a todos.

Curral das Freitas, 6 de Janeiro de 2020