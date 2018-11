Daniel Baptista de Araújo

(Irmão da Confraria de São Lourenço)

( Agente da P.S.P. Aposentado )

FALECEU

Sua esposa, Maria José Figueira Araújo, seus filhos, enteados, noras, genro, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi ao sítio dos Casais D`Além na freguesia da Camacha, cujo funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10h00, prosseguindo para a Capela do Cemitério Municipal da Camacha, onde decorrerá o velório até à celebração da missa de corpo presente pelas 12h30, após a qual iniciar-se-á o cortejo fúnebre para inumação em jazigo no mesmo.

Os familiares reconhecem e expressam a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar e antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, os acompanharem neste momento de dor e esperança. Endereçam um especial agradecimento às equipas médicas, aos enfermeiros e assistentes operacionais do serviço de oncologia, das unidades AVC e terapia da dor, assim como, do 8º piso nascente, todos pertencentes ao supracitado hospital, pelo carinho e excelência profissional tida nos cuidados prestados ao Sr. Daniel na certeza de que tudo fizeram para que pudesse desfrutar de uma melhor qualidade de vida. Dirigem também, uma palavra de gratidão à todos aqueles amigos que o acompanharam e visitaram durante a sua enfermidade ao longo destes últimos tempos.

“Um muito obrigado.”

Sexta-feira dia 30 de novembro, sendo o 7º dia da sua morte, será celebrada a missa em sufrágio da sua alma pelas 18h30, na Igreja Paroquial da Camacha, pelo que reiteram os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Camacha, 25 de Novembro de 2018