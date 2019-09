Cristina da Conceição Camacho

(conhecida por Cristina do Furado)

FALECEU

Seus filhos Maria del Rosário Pestana Figueira de Abreu, marido e filhos; José Pestana Figueira e filhos; António Pestana Figueira, esposa e filhos; Carlos Pestana Figueira, esposa e filhos; seus cunhados, sobrinhos, primos, afilhados, compadre, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Sítio da Marinheira, Estreito de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 02/09/2019, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:30 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Sexta-feira, 06/09/2019, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece de forma especial à Dra. Ema Freitas, aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e a toda a equipa do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Hospital dos Marmeleiros e Centro de Saúde do Estreito de Câmara de Lobos, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Obrigado por teres sido ao mesmo tempo nosso pai e nossa mãe.

Obrigado por teres respeitado até à hora da morte a memória do nosso querido pai, o teu querido marido, tal como tu dizias, o rapaz mais bonito que havia no Sítio dos Barreiros.

Era tão lindo ver o ouvir as tuas palavras de amor que tinhas pelo nosso pai, quase a completar 39 anos da sua partida.

Hoje, dizemos com todo o amor que temos por ti que, apesar de já não estares entre nós, uma coisa nos dá força e confiança para seguir em frente: estás junto com o nosso Deus criador e junto com o teu grande amor.

Não dizemos-te adeus mas, um até já.

Dos teus queridos filhos que te amarão sempre!

Rosário, José, António e Carlos

Estreito de Câmara de Lobos, 2 de Setembro de 2019