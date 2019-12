Celestina de Sousa

FALECEU

Seus filhos Maria Rosa Sousa Rodrigues, marido , filhos e netos, José Manuel Sousa Rodrigues, esposa, filhos e netos, Fernanda Sousa Rodrigues, marido e filhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó e parente residente que foi à Vereda de Manuel Passos Sousa, freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 10 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 09.30 horas, na referida capela.

A família, desde já, agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. Agradece, ainda, de uma forma especial à Equipa de Profissionais de Saúde da Santa Casa da Misericórdia de Machico, por todos os cuidados, carinho e dedicação que tiveram com a sua querida parente.

Mais informa que, no próximo sábado, dia 21/12/2019, pelas 18 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Matriz de Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Funchal, 14 de Dezembro de 2019