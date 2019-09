PARTICIPAÇÕES

Cecília Gregória de Nóbrega

FALECEU

Seus filhos Francisco Antão da Silva Freitas, João da Silva de Azevedo de Freitas, Maria Cecília da Silva Azevedo de Freitas Abreu, Manuel Pedro da Silva Freitas, Agostinho Luís da Silva Freitas, Gregório Julião da Silva Freitas, Alberto dos Reis da Silva Freitas, Gabriel Severiano da Silva Freitas, noras, netos, bisnetos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, que foi residente à Rua da Achada, 17, Estreito de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 25/09/2019, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:30 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do cemitério da freguesia.

A família agradece às pessoas que acompanharem o funeral e participa que será rezada uma missa pelas suas intenções.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Domingo, 29/09/2019, pelas 11:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Avó

Decidiste no dia de hoje voltar a reencontrar aquele que foi o grande amor da tua vida. Dê-lhe um beijo por nós...

Os seus 93 anos repletos de amor, sacrifício e dedicação são uma lição de vida.

Obrigada por tudo! Obrigada pela boa disposição e pelas gargalhadas sonoras que nos presenteavas diariamente! Obrigada pela empatia e compreensão quando por vezes não seguíamos o caminho mais correto! Obrigada pela sua teimosia, pois aprendemos que temos de ser fiéis a nós próprios! Obrigada pela paciência... Afinal somos 19 netos e por enquanto 11 bisnetos... E muito muito obrigada por ter sido nossa avó... e nossa mãe.

As saudades que sentimos e sentiremos são e serão sempre imensas... mas prometemos que as tradições serão para manter... incluindo o chocolatinho.

Beijos avó... Até um dia!

As lágrimas caem quando o assunto és tu. Ninguém está preparado para receber a notícia de que alguém que nos é querido partiu. E eu também não estava. A distância, não me deu oportunidade de proferir uma última palavra, um último beijo. Desculpa.

Eu achava que te iria encontrar quando voltasse à Madeira. Pensava sempre que estarias à minha espera e que estarias feliz por me rever. Agora tenho a certeza que não estarás mais.

Tenho pena de não poder voltar atrás no tempo. De voltar a estar contigo, apesar de saber que os teus 93 anos te deram o estatuto de quem dá à volta ao tempo como deseja. Sempre foste maior do que tudo.

De ti, retirei a minha força de mulher. A luta e o sacrifício. A entrega e o prazer da família. A generosidade imensa que tinhas.

Gosto muito de ti avó. Obrigada por todas vezes que cuidaste de mim, obrigada por tudo o que fizeste pela mamã. Obrigada.

Obrigada em meu nome e em nome de todos os teus netos, um gigante obrigada pela educação que tu e o avô sempre nos deram, pela laranjada que nos deixava com a boca amarela, pela sopa, pelo pão. Pela companhia, pela simplicidade, pelo amor, pelas histórias pela sabedoria, por tudo.

Até sempre, “mãe”.

Da tua neta, Cynthia Silva

Avó infelizmente já não estas entre nós, a vida deu-me duas mães e tu foste uma delas, agradeço tudo o que fizeste por mim e pela família que construíste com o avô.

Sempre te recordarei com muito amor .

Um até já do teu neto Óscar Silva

Os funcionários do restaurante “As Vides” cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento de Cecília Gregória de Nóbrega, mãe dos proprietários, Alberto dos Reis da Silva Freitas e Gregório Julião da Silva Freitas.

Os funcionários dos restaurantes “Vila da Carne” e “Vila do Peixe” situados na Rua Dr. João Abel de Freitas em Câmara de Lobos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento de Cecília Gregória de Nóbrega, mãe de Alberto dos Reis da Silva Freitas, seu proprietário.

A Junta de Freguesia de Câmara de Lobos participa o falecimento da Sra. Cecília Gregória de Nóbrega, mãe do Presidente da Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, Dr. Manuel Pedro da Silva Freitas, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 16:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos participa o falecimento da Senhora Cecília Gregória de Nóbrega, mãe do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, Dr. Manuel Pedro Freitas, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 16:00 horas, na igreja paroquial da Nossa Senhora da Graça, no Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 25 de Setembro de 2019