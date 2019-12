PARTICIPAÇÕES

Carlos Duarte de França Nunes

FALECEU

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso irmão, cunhado, tio, primo, amigo e parente, residente que foi ao sítio da Fajã Grande de Baixo, freguesia do Faial.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, sábado, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas, indo pelo Poiso, Ribeiro Frio, Cruzinhas, Lombo de Cima, Lombo de Baixo, com destino à igreja paroquial do Faial, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da dita freguesia.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral do seu saudoso parente até à última morada e informa que na terça-feira (17/12/2019) pelas 05:00 horas, na igreja paroquial do Faial, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

Renova o agradecimento aos médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por o terem tratado de forma profissional e carinhosa.

Vanessa Lopes Nails&Beauty, tem o doloroso dever de participar o falecimento do sr. Carlos Duarte de França Nunes, tio das suas clientes e amigas Mónica Gonçalves e Marina Gonçalves, irmão das suas clientes e amigas Ana Paula Nunes e Fátima, e informam que o seu funeral se realiza hoje, na Igreja Paroquial do Faial.

Há muitos anos atrás nasceu uma pequena irmandade, fomos crescendo por entre conversas, no átrio da igreja, na escolinha ou à beira da estrada. Enquanto jovens adultos apaixonados por aventuras, decidimos construir a nossa cabana, e foi aí que a nossa amizade se tornou eterna. Estamos todos de coração partido mano. Descansa em paz França, nós te amamos. MV

Faial, 14 de Dezembro de 2019