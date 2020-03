Jorge Fernandes Teixeira

FALECEU

Sua esposa, Carmélia Madalena Pereira Roque Teixeira, seus filhos, nora, genros, netos, bisnetos, irmã, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi na freguesia de Santo António, concelho do Funchal, cujo funeral se realiza hoje, com a celebração de exéquias fúnebres junto à sepultura pelas 11h00, no Cemitério Municipal de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo. Finda a cerimónia, irá a inumar no mesmo.

Os familiares, reconhecem e expressam a sua gratidão a todas as manifestações de pesar, solicitando que a cerimónia seja restrita a família mais chegada de acordo com as recomendações da Direcção Geral de Saúde e Conferência Episcopal Portuguesa, face às limitações impostas pelo Plano de Contingência ao novo Coronavírus - Covid-19.

Funchal, 28 de março de 2020