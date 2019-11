Participação

Alice da Piedade Teixeira

Faleceu

R.I.P.

Seu marido, António José Gomes de Nóbrega, Seus filhos, António de Nóbrega, esposa e filhos, João de Nóbrega, esposa, filhos e neta, Alberto de Nóbrega, esposa, filhos e netos, José de Nóbrega, esposa e filhos, Martinho de Nóbrega, esposa e filhos, Carlos de Nóbrega, esposa e filhos, Maria Conceição de Nóbrega, filhos e neto, Fernando de Nóbrega, esposa e filhos, Ana de Nóbrega, Manuel de Nóbrega, esposa e filhos, Maria de Nóbrega e filhos, Sandra de Nóbrega, marido e filho, Ivone de Nóbrega Silva, marido e filhos, Márcia de Nóbrega, Companheiro e filho, Agostinho de Nóbrega, esposa e filhos, Ana de Nóbrega, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa, esposa, mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia, madrinha, amiga, vizinha e parente, residente que foi à Estrada da Areia, Freguesia de Cª de Lobos e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo 10 de Novembro, saindo da Capela mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10:30 horas, para a Igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo, Concelho de Cª de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em Jazigo Municipal no Cemitério de Cª de Lobos.

Mais participam que no próximo Sábado 16 de Novembro, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo, Freguesia de Cª de Lobos, pelas 18:00 horas.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, assim como a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar.

Agradecimentos que são extensivos e de um modo especial aos Médicos, Enfermeiros e Assistentes Operacionais do 6º Piso, serviço de Ortopedia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelo vosso incansável profissionalismo, carinho e dedicação que tiveram para com a nossa ente querida. O nosso muito Obrigado. Bem Hajam.

Câmara de Lobos, 10 de Novembro de 2019