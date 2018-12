PARTICIPAÇÕES

Maria Bernardete Camacho Fernandes

(Enfermeira Bernardete)

Faleceu

A Bernardete acaba de cumprir completamente a sua missão nesta Vida. Viveu intensamente, com paixão e sempre disponível para apoiar, confortar, minimizar dores, oferecer alegrias e acender esperanças. Fê-lo enquanto mãe e enquanto filha, enquanto esposa, irmã, cunhada, tia e sobrinha, prima, enquanto enfermeira e enquanto colega e amiga. Enquanto Pessoa!

A Bernardete deixa a sua marca! Enriqueceu e sentiu-se enriquecida com aqueles que com ela tiveram o privilégio de conviver!

Neste momento de Despedida, convidamos a fazer uma homenagem à Bernardete, participando nas cerimónias de ação de graças pelo dom da sua vida, que decorrerão quinta-feira, com um cortejo fúnebre saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 13:30 horas, para a igreja paroquial do Arco de São Jorge, onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 15:30 horas.

A Bernardete sempre se sentiu agradecida, e com ela, também a família, aos profissionais competentes, próximos e sempre envolvidos e disponíveis que a acompanharam nos Serviços de Ginecologia-Oncologia, Medicina Interna (Piso5), Neurocirurgia, Radiologia e Cuidados Paliativos do SESARAM.

A todos, e a todos os demais que tornaram suave e grandiosa a sua Vida, um imenso Obrigada da Bernardete e da sua família:

seu filho Pedro, sua mãe Bernardete, seu ex-marido Alvarinho, seus irmãos Gabriela, Manuel, Isabel, António, José, cunhados(as), sobrinhos(as) e demais família.

No próximo domingo (09/12/2018) pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial do Arco de São Jorge, será celebrada missa do 7º dia, pelo eterno descanso da sua alma.

O Órgão Executivo e a Assembleia de Freguesia do Arco de São Jorge, participam o falecimento da Sra. Enfermeira Maria Bernardete Camacho Fernandes, irmã do Sr. José Camacho Fernandes, tesoureiro desta freguesia

A Direção e executantes da Associação Recreativa de Nossa Senhora de Fátima, Banda do Arco de São Jorge, participam o falecimento da Sra. Enfermeira Maria Bernardete Camacho Fernandes, filha da sócia Sra. Maria Bernardete Camacho, irmã do Maestro Sr. António Camacho Fernandes, do ex-executante José Camacho Fernandes, e ex-esposa do ex-maestro Sr. Alvarinho Camacho de Menezes e Silva desta Banda

A Administração do CMRM - Centro Médico de Reabilitação da Mouraria - participa o falecimento da Sra. Enfermeira Maria Bernardete Camacho Fernandes, irmã da Dra. Gabriela Fernandes, sócia e administradora do CMRM

A Administração, corpo clínico e corpo administrativo do Monumental Lido Medical Center, participam o falecimento da Sra. Enfermeira Maria Bernardete Camacho Fernandes

A Administração, corpo clínico e corpo administrativo do Lido Medical Center, participam o falecimento da Sra. Enfermeira Maria Bernardete Camacho Fernandes

A Casa do Povo do Arco de São Jorge, participa o falecimento da Sra. Enfermeira Maria Bernardete Camacho Fernandes, filha da Sra. Maria Bernardete Camacho, utente do Centro de Convívio, irmã do Sr. José Camacho Fernandes, secretário do Concelho Fiscal e cunhada da Sra. Professora Maria Marlene Ferreira de Gouveia, responsável pela dinamização pedagógica do Centro de Convívio

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros participa o falecimento da Senhora Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, Maria Bernardete Camacho Fernandes, membro desta Ordem. Estamos-lhe muito gratos pela sua atividade, ao longo de décadas, em favor dos Doentes, da Enfermagem, dos Enfermeiros e da Região e endereçamos sentidas condolências à família

Bernardete, tu serás sempre recordada por Nós... Uma Pessoa alegre com uma energia extrema e com um sentido de competência e responsabilidade profissional único! Um beijo de eterna saudade de toda a turma do Curso de Pós- Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria (2008-2009).

A Pediatria ficou mais pobre com a tua partida, mas a excelência do teu cuidar ficará para sempre marcado na vida das crianças e famílias que por ti passaram. Servirá de inspiração a todos aqueles que tiveram o prazer e a honra de trabalharem contigo. Relembraremos com orgulho a tua exigência profissional e com carinho os momentos divertidos que nos proporcionaste. Descansa em paz, pois a tua passagem fez a diferença! De toda a Equipa de Enfermeiros, Assistentes Operacionais, Médicos, Educadoras, Assistentes Administrativos, Assistentes Sociais, Psicólogos, e outros profissionais que trabalharam e aprenderam contigo, no passado e no presente, nos Serviços de Pediatria e de Cirurgia Pediátrica.

Até um dia, Querida Bernardete.

Arco de São Jorge, 6 de Dezembro de 2018