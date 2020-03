Manuel Gomes Ferreira

(Conhecido pelo o Ferreirinho do Pico)

(Irmão do Santíssimo Sacramento)

Faleceu

Seus filhos, João Serrão Gomes Ferreira, esposa, e filhos, Maria da Conceição Serrão Gomes Ferreira, esposo, filhos e netos, António Serrão Ferreira, esposa e filhos, Dora da Ressureição Serrão Ferreira e filha, suas noras, Maria Junevita dos Passos Ferreira e filho, Laurinda Gonçalves de Barros Ferreira, filhos e netos, seu neto Luís Perregil Serrão, esposa e filhos, demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio, primo, vizinho, amigo e parente, residente que foi ao Caminho das Faias nº. 65, freguesia do Arco da Calheta e que o seu funeral se realiza hoje Domingo, saindo da Capela Mortuária de Nossa Senhora da Piedade - Canhas, pelas 13:00 horas, para o cemitério do Arco da Calheta, onde será celebrado Ritual Litúrgico Católico, pelas 14:00 horas, junto da sepultura.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir ao seu funeral e a quem por algum motivo não puder comparecer, ou de que qualquer forma manifestarem o seu pesar nesta hora de sofrimento.

A todos um muito Obrigado!

Arco da Calheta, 15 de Março de 2020