Teresinha de Jesus

FALECEU

R.I.P.

A família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa parente e amiga, natural de Santa Cruz e residente que foi no Funchal e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:00 horas, para a Capela do Cemitério Municipal de Santa Cruz, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o seu funeral para inumação no referido cemitério.

A família e amigos, mui reconhecidamente, agradecem a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e amiga e participam que será celebrada a Missa do 7º Dia, Domingo, dia 10, pelas 09:15 horas, na Igreja Matriz de Santa Cruz.

Santa Cruz, 5 de Novembro de 2019