Mercês Bernardete Alves

Faleceu

Seus filhos, Maria Goreti Alves, Patrícia Raquel Alves, José Isalino Alves, Letícia José Alves e Cátia Lucília Alves Abreu, seus genros, netos, bisneta, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à rua das Levadas, freguesia de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, no cemitério municipal de Santa Cruz, onde serão celebradas exéquias fúnebres, prosseguindo para inumação no mesmo.

Terça-feira dia 16-06, pelas 9:00 horas, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, na Igreja matriz de Santa Cruz.

A família agradece todas as manifestações de pesar, e a quem participar no funeral e na missa por sua intenção e informa que devido à situação epidemiológica Covid-19, todas as pessoas que queiram estar presentes no funeral, deverão estar com máscara e manter o distanciamento.

Santa Cruz, 11 de Junho de 2020