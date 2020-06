PARTICIPAÇÕES

Padre Mário Tavares Figueira

FALECEU

Seus sobrinhos, presentes e ausentes, sua cunhada, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente e amigo, morador que foi à Rua Padre Pita Ferreira, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 9:30 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Sexta-feira, 12/06/2020, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece à Sra. Filomena todo o apoio, carinho e dedicação ao seu familiar, ao longo de mais de 50 anos.

É com pesar que a Banda Recreio Camponês vem participar no falecimento do seu sócio amigo e simpatizante desta colectividade.

Apoiou esta instituição, a Música e a Cultura. A Banda Recreio Camponês endereça os maiores sentimentos à família.

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos cumpre o doloroso dever de participar o falecimento do Reverendo Padre Mário Tavares Figueira, ilustre filho do concelho, e agradece a vida de serviço cívico e sacerdotal que dedicou ao Concelho de Câmara de Lobos e às suas gentes, em especial na Freguesia do Jardim da Serra.

A Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra cumpre o doloroso dever de participar o falecimento do Reverendo Padre Mário Tavares Figueira, pároco de São Tiago, entre o ano 1969 e o ano 1992, e agradece a vida de serviço cívico e sacerdotal que dedicou à freguesia do Jardim da Serra e às suas gentes.

A Casa do Povo do Jardim da Serra cumpre o doloroso dever de participar o falecimento do Reverendo Padre Mário Tavares Figueira, pároco de São Tiago, entre o ano 1969 e o ano 1992, e sócio-fundador desta instituição, e agradece a vida de serviço cívico e sacerdotal que dedicou à freguesia do Jardim da Serra.

A Junta de Freguesia do Jardim da Serra cumpre o doloroso dever de participar o falecimento do Reverendo Padre Mário Tavares Figueira, pároco de São Tiago, entre o ano 1969 e o ano 1992, e fundador do Grupo de Cidadãos Eleitores do Jardim da Serra, e agradece a vida de serviço cívico e sacerdotal que dedicou à população desta autarquia.

A CAL Cooperativa de Produção e Consumo Liberdade cumpre o doloroso dever de participar o falecimento do Reverendo Padre Mário Tavares Figueira, pároco de São Tiago, entre o ano 1969 e o ano 1992, e fundador e dirigente ativo desta instituição, com vista ao desenvolvimento cultural e sócio-económico da população e agradece a vida de serviço cívico e sacerdotal que dedicou à freguesia do Jardim da Serra e às suas gentes.

A EB1/PE do Jardim da Serra cumpre o doloroso dever de participar o falecimento do Reverendo Padre Mário Tavares Figueira, pároco de São Tiago, entre o ano 1969 e o ano 1992, e professor, e agradece a vida de serviço cívico, educativo e sacerdotal que dedicou à freguesia do Jardim da Serra e às suas gentes.

Estreito de Câmara de Lobos 8 de Junho de 2020