José de Jesus Júnior

FALECEU

Sua esposa Maria Rosa de Abreu, seus filhos Dorita; Carlos; Helena; António; João; Ana Rita; genros, noras, netos; bisnetos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Padre Pita Ferreira, 59, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, 18/01/2020, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Quinta-feira, 23/01/2020, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 18 de Janeiro 2020