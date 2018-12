PARTICIPAÇÕES

Sílvia Maria Barreto Fróes Monteiro Andrade

Faleceu

R.I.P.

Suas filhas: Lina Maria Monteiro Andrade e seu marido André Gonçalves Jardim Nunes da Silva e Ana Filipa Monteiro Andrade, seu marido Rui Manuel Marcos Moscoso Bravo Diz e filho Francisco Monteiro Andrade Bravo Diz, seus cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, cunhada, tia e parente e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para jazigo de família no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na referida Capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Sábado, dia 29, pelas 18:30 horas, na Capela de Nossa Senhora da Penha de França.

A família, mui reconhecidamente, agradece à Direção e a todo o pessoal do Lar Dona Olga de Brito, pela forma atenciosa, carinhosa e profissional, como sempre trataram a sua saudosa familiar.

Os órgãos sociais do Clube Naval do Funchal, seus associados e utentes, participam o falecimento da sócia Sílvia Maria Barreto Fróes Monteiro Andrade, mãe da sócia e tesoureira da Direção Ana Filipa Monteiro Andrade e da irmã Lina Maria Monteiro Andrade, igualmente sócia do CNF, deixando um fundo pesar a toda a família enlutada.

Funchal, 22 de Dezembro de 2018