José de Sousa

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Maria Tolentina Nunes de Sousa, seu filho Amarildo Nunes de Sousa e namorada Maria das Dores, seu neto Daniel Alexandre Fernandes de Sousa, seus irmãos (ausentes), cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi à Rua Alferes Veiga Pestana, freguesia de Santa Luzia e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 13:00 horas, no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A família, mui reconhecidamente, agradece à médica de família Sr.ª Dr.ª Ana Sá, enfermeiras e ajudantes domiciliárias do Centro de Segurança Social da Madeira-Núcleo de Santa Luzia, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como sempre trataram o nosso saudoso familiar.

Funchal, 19 de Maio de 2020