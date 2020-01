Teresa Amelia Xavier Pestana

Faleceu

Seu marido José Maria dos Santos Pestana, seu filho, filhas e demais família, cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa, esposa, mãe e parente residente que foi ao caminho José Vicente Neves nº 4 Achada do Castanheiro Freguesia de Boaventura, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela mortuária do Hospital dos Marmeleiros pelas 14:00 para Igreja Paroquial de Santa Quitéria Boaventura, onde será celebrada missa corpo presente, pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da dita freguesia

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral ou que, de qualquer forma, manifestaram o seu pesar.

Agradecimentos a todos os médicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital dos Marmeleiros, e do Dr. Nélio Mendoça, por todo o carinho e dedicação com que trataram o seu parente.

Que a sua alma descanse em paz e estará sempre

nos nossos corações.

Boa ventura, 17 de janeiro de 2020