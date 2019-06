Maria Conceição Sousa

FALECEU

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, vizinhos, amigos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi ao sitio da Vargem (ao lago da igreja do Covão), Paroquia de Nossa Senhora da encarnação em Estreito de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, saindo do Hospital do Funchal pelas 14:00h para a igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça em Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:30h, prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério do Estreito de Câmara de Lobos. A missa 7º dia será no próximo sábado às 18:30h na igreja de Nossa senhora da Encarnação.

A família endereça um agradecimento as pessoas que acompanharem o funeral desta parente e mandará celebrar uma missa nas intenções das pessoas, agradecendo antecipadamente a quem assistir a este piedoso ato o nosso muito obrigado e um bem-haja a todos.

“A tia partiu... mas deixou-nos muitas lições de vida... Mesmo nos últimos instantes de vida continuou a perguntar pelos seus... NUNCA nos esqueçamos dela... Ensinou-nos que não precisamos de muito para sermos felizes... Era feliz com pouco, bastava-lhe apenas o essencial... Era humilde, simples, verdadeira, honesta... Apenas queria o bem dos seus... Que nunca nos esqueçamos disso... Ofereceu-nos tanto! A sua alegria, o seu amor e amizade verdadeira... O seu carinho e preocupação pelos seus... Era isto o mais importante que tinha para nos dar... Vai-nos fazer muita falta... Descanse em paz tia...”

Dos seus sobrinhos

Estreito de Câmara de Lobos, 4 de Junho de 2019