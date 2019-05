Agradecimento e Missa de 7.° Dia

Aldino da Silva Pessegueiro

A família, agradece às pessoas que marcaram presença, na missa de corpo presente e no funeral do seu saudoso parente, que manifestaram, carinho, afeto e apoio neste momento tão doloroso, enviando flores e mensagens de amizade, ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar, agradecem também de as Ajudantes Domiciliares, pelo carinho, dedicação e profissionalismo, como cuidaram do seu familiar.

Também participam que será celebrada, hoje Sexta-feira uma missa em sufrágio da sua alma, pelas 18:45 horas, na Igreja Paróquial de Nossa Senhora da Piedade freguesia Canhas e concelho da Ponta do Sol, agradecendo antecipadamente a todos quantos possam participar nesta eucaristia.

Canhas, 24 de Maio de 2019