Francisco Eduardo Gomes

Faleceu

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso irmão, cunhado, tio e parente, natural da freguesia de Santana e a residir actualmente na freguesia de São Martinho, concelho do Funchal.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, saindo da capela do cemitério Nossa Senhora das Angustias, em São Martinho pelas 13:00 horas para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral do seu saudoso parente até a sua última morada.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar do Hospital dos Marmeleiros, bem como à Direcção e restante Equipa da Residência Assistida Dilectus, pela forma carinhosa e profissional com que trataram do seu familiar.

Funchal, 19 de Dezembro de 2018